Лавров сообщил о вопросах к США по выполнению договора о РСМД‍

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Сергей Лавров заявил о взаимных претензиях России и США по вопросу о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом стало известно по итогам его встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Москва подозревает Вашингтон в нарушении договора по трем позициям, сообщил глава МИД России.

У России и США остаются взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"У нас есть подозрения, как минимум по трем позициям, в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Встречные обвинения России предъявляют и сами американцы, добавил министр. "Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае разговор надо вести", - заявил он.

ДРСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне. Документ носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

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