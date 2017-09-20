Автошколы предлагают разделить водителей на любителей и профи
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Союз автошкол столицы предлагает разделить всех водителей на любителей и профессионалов. С данной просьбой организация обратилась к главе ГИБДД. По словам председателя союза Александра Ачкасова, учебную нагрузку для любителей можно снизить на 30%.
Союз автошкол Москвы обратился к главе ГИБДД с предложением разделить всех водителей на две категории – любителей и профессионалов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя союза Александра Ачкасова.
"Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся. А профессионалов можно готовить и получше", - сказал Ачкасов. По его словам, учебную нагрузку для любителей можно снизить на 30%.
При этом председатель союза автошкол отметил, что для профессионалов нужно ввести электронные путевые листы, где будет находиться информация о водителе, маршруте и грузе, а также чипированные права для контроля машин.
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