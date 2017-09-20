Автошколы предлагают разделить водителей на любителей и профи

Теги: гибдд пдд Транспорт автомобиль водитель

Союз автошкол столицы предлагает разделить всех водителей на любителей и профессионалов. С данной просьбой организация обратилась к главе ГИБДД. По словам председателя союза Александра Ачкасова, учебную нагрузку для любителей можно снизить на 30%.

Союз автошкол Москвы обратился к главе ГИБДД с предложением разделить всех водителей на две категории – любителей и профессионалов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя союза Александра Ачкасова.

"Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся. А профессионалов можно готовить и получше", - сказал Ачкасов. По его словам, учебную нагрузку для любителей можно снизить на 30%.

При этом председатель союза автошкол отметил, что для профессионалов нужно ввести электронные путевые листы, где будет находиться информация о водителе, маршруте и грузе, а также чипированные права для контроля машин.

Читайте также:

Дорожные знаки уменьшенного размера появятся по всей России

В России могут изменить правила кругового движения