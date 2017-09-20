Таратута: Трамп хочет дать в глаз Ким Чен Ыну, но он понимает последствия

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США готовы и способны уничтожить Северную Корею в случае угрозы. Об этом с трибуны ООН заявил Дональд Трамп. Лидера КНДР Ким Чен Ына он назвал "рокетменом, который начал миссию самоубийств". По мнению журналиста Михаила Таратуты, Трамп и хотел бы дать в глаз Ким Чен Ыну, но понимает возможные последствия.

Об угрозах Дональда Трампа уничтожить КНДР и возможности силового решения "корейской проблемы" в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает журналист Михаил Таратута.

— Ничего нового не произошло, единственное, был градус немного повышен — раньше не было таких угроз уничтожения всей страны. Все-таки это было более дипломатично. Идет повышение ставок блефа. Причем с обеих сторон. Блефует и Ким Чен Ын, и Трамп. Безусловно, все понимают последствия. Но опасность здесь одна — оба они импульсивные, оба непредсказуемые. Могут сдать нервы. И последствия будут очень серьезными. Конечно, Трампу очень хотелось бы дать в глаз Ким Чен Ыну. Но он понимает последствия. И последствия перевешивают удовольствие.