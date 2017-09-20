Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

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Злоумышленники выработали новую схему кражи денег с банковских карт у продавцов в интернете. Мошенники притворяются потенциальными покупателями и затем стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне пластиковой карточки. После передачи этой информации продавцы ожидаемо лишаются средств.

Мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт людей, продающих свои товары на различных интернет-сайтах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию Zecurion, которая специализируется на вопросах кибербезопасности.

Злоумышленники притворяются потенциальными покупателями и затем стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне банковской карточки. По словам мошенников, эта информация им нужна якобы для успешной транзакции, после чего продавцы ожидаемо лишаются средств.

"Злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным "номером счета", - сказал руководитель Zecurion Владимир Ульянов.

Данный метод мошенничества основан на знаниях психологии и использовании человеческих слабостей. По предварительным данным, после появления новой схемы обмана клиенты потеряли уже около 200 миллионов рублей.

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