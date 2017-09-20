Задержан третий подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро

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В Великобритании задержали третьего подозреваемого в теракте в метро Лондона. Им оказался 25-летний мужчина. До этого полиция арестовала еще двух подозреваемых – юношей 18 и 21 лет. Оба они являются приемными детьми родителей-британцев.

Британская полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к теракту в лондонском метро, сообщает "Интерфакс".

25-летнего мужчину задержали в Ньюпорте, в Южной Уэльсе. Имя и подробности правоохранители не раскрывают.

Ранее полиция задержала еще двух подозреваемых: 18-летнего выходца из Ирака и 21-летнего сирийца Яхья Фарруха. Оба они жили в приемной британской семье. Полиция пока не называет задержанных ни организаторами, ни исполнителями теракта.

Взрыв самодельной бомбы на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона произошел утром 15 сентября. Полиция признала инцидент терактом. В результате взрыва пострадали 29 человек.

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