Число жертв землетрясения в Мексике достигло 248 человек
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Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мексике увеличилось до 248 человек. Об этом рассказал глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте. Ранее сообщалось, что в результате стихии погибли от 150 до 200 человек.
Число погибших в результате сильного землетрясения в Мексике возросло до 248 человек. Об этом сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте на своей странице в Twitter.
#HastaElMomento se reportan 248 fallecidos: 72 en #Morelos, 117 en #CDMX, 43 en #Puebla, 12 en #Edoméx, 3 en #Guerrero y 1 en #Oaxaca.— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 20 сентября 2017 г.
"На данный момент сообщается о 248 погибших: 72 в Морелосе, 117 в Мехико, 43 в Пуэбле, 12 в Эдомексе, трое в Герреро и один в Оаксаке", - отметил Пуэнте. Ранее сообщалось, что в результате стихии погибли от 150 до 200 человек.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике накануне вечером. За ним последовали 11 афтершоков. Эпицентр подземных толчков находился в штате Морелос, в ста километрах к югу от столицы. Стихия спровоцировала извержение вулкана. Ему присвоен наивысший красный уровень опасности. В стране введено чрезвычайное положение.
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