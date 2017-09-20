Число жертв землетрясения в Мексике достигло 248 человек

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Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мексике увеличилось до 248 человек. Об этом рассказал глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте. Ранее сообщалось, что в результате стихии погибли от 150 до 200 человек.

Число погибших в результате сильного землетрясения в Мексике возросло до 248 человек. Об этом сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте на своей странице в Twitter.

"На данный момент сообщается о 248 погибших: 72 в Морелосе, 117 в Мехико, 43 в Пуэбле, 12 в Эдомексе, трое в Герреро и один в Оаксаке", - отметил Пуэнте. Ранее сообщалось, что в результате стихии погибли от 150 до 200 человек.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике накануне вечером. За ним последовали 11 афтершоков. Эпицентр подземных толчков находился в штате Морелос, в ста километрах к югу от столицы. Стихия спровоцировала извержение вулкана. Ему присвоен наивысший красный уровень опасности. В стране введено чрезвычайное положение.

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