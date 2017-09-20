Под Оренбургом разгерметизировалась нефтегазовая скважина

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В поселке Чкаловский Оренбургского района произошел выброс нефтяной жидкости и сероводорода из-за разгерметизации нефтегазовой скважины. Она находилась на капитальном ремонте. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу и закрыть окна.

В Оренбургском районе произошло авария на нефтегазовой скважине, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло в семи километрах от поселка Чкалов. При проведении работ произошла разгерметизация нефтегазовой скважины и последующий выброс нефтяной жидкости и сероводорода. Скважина находилась на капитальном ремонте.

На данный момент проводится откачка жидкости, после которой будут проводиться работы по заглушке скважины. К ликвидации последствий привлечены 42 человека и 18 единиц техники.

Сотрудники МЧС советуют местным жителям не покидать свои дома, закрыть все окна и двери. В случае обнаружения резкого запаха обращаться к врачу. Сероводород имеет свойство притуплять обонятельный нерв, из-за чего интоксикация человека может произойти внезапно.

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