Собственник "Бинбанка" сам обратился в ЦБ с просьбой о санации

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Собственник "Бинбанка" сам обратился к Центробанку с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Об этом сообщили в Банке России, комментируя соответствующую информацию из СМИ. Решение по "Бинбанку" примут в ближайшее время, уточнил регулятор.

Обновление: Микаил Шишханов рассказал о причинах санации "Бинбанка"

Собственник "Бинбанка" сам обратился к Центробанку с просьбой о санации финансовой организации, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение регулятора.

В Банке России отмечают, что примут решение о финансовом оздоровлении "Бинбанка" через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в ближайшее время.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что регулятор в четверг может объявить о введении временной администрации в "Бинбанке" и передаче его в ФКБС. Основной владелец "Бинбанка" — Микаил Шишханов — отказался от комментариев по этому поводу, а в самом банке подчеркнули, что работают в обычном режиме и удивлены публикацией издания.

По данным собеседников "Ведомостей", акционеры банка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ. Вместе с "Бинбанком" в Фонд консолидации могут отойти санируемый Шишхановым "Рост банк" и "Бинбанк диджитал", утверждает газета.

В свою очередь, источники РБК утверждают, что до последнего времени акционеры "Бинбанка" пытались договориться с ЦБ и исправить положение с продажей активов. Кроме того, собственники предлагали регулятору вариант, который бы оставлял банк формально частным, но управление бы им осуществлялось сотрудниками Банка России.

Санация "Бинбанка" может стать вторым случаем привлечения Фонда консолидации банковского сектора после "Открытия", о введении временной администрации в котором ЦБ объявил 29 августа.

"Бинбанк" основан 1 ноября 1993 года. Он обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Его основными акционерами являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4% акций).

Финансовая организация входит в группу "Сафмар", которая принадлежит семье Гуцериева. Корпорация миллиардера объединяет промышленные, нефтяные, финансовые активы, а также работает в сфере недвижимости, девелопмента и ритейла.

По данным ЦБ, "Бинбанк" входит в тридцатку крупнейших банков России. Региональная сеть насчитывает около 500 офисов по всей России. Банк занимает восьмое место в стране по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.

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