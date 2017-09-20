Россияне не пострадали при землетрясении в Мексике

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В Ростуризме сообщили, что российские туристы не пострадали при землетрясении в Мексике. В настоящее время ведомство держит связь с ситуационно-кризисным центром МИД России. По последним данным, всего в результате стихии погибли 248 человек.

Российские туристы не пострадали в результате землетрясения в Мексике. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"По предварительным данным ситуационно-кризисного центра МИД России, наши туристы не пострадали при землетрясении. Но эту информацию мы пока уточняем и держим связь с центром", - говорится в сообщении.

В настоящее время Ростуризм уточняет количество российских туристов, находящихся в Мексике.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло накануне вечером. Эпицентр подземных толчков находился в штате Морелос, в ста километрах к югу от столицы. Стихия спровоцировала извержение вулкана. Ему присвоен наивысший красный уровень опасности. В стране введено чрезвычайное положение. По последним данным, в результате стихии погибли 248 человек.

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