Тарпищев: Шарапова хочет играть на Олимпиаде в Токио
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Мария Шарапова хочет выступить на Олимпийских играх 2020 года. По правилам Международной теннисной федерации, для допуска к участию в ОИ любая теннисистка должна за четырехлетний цикл выступить в трех матчах национальной команды в розыгрыше Кубка Федерации.
Российская теннисистка Мария Шарапова может выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом агентству ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Сама спортсменка пока не комментирует эту информацию.
"Маша всегда готова [играть за сборную], но важно, где проходит матч [Кубка Федерации]. Да, конечно, она хочет играть [на Олимпийских играх в Токио]. И будет готова к этому", - уверен Тарпищев.
По правилам Международной теннисной федерации, для допуска к участию в ОИ любая теннисистка должна за четырехлетний цикл выступить в трех матчах национальной команды в розыгрыше Кубка Федерации.
Нынешний сезон является первым для Шараповой после отбытия дисквалификации за употребление мельдония. Часть сезона она пропустила из-за травм.
Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Со сборной России она в 2008 году выигрывала Кубок Федерации.
Ранее Шарапова отправилась в турне в связи с выходом ее автобиографии "Неудержимая. Моя жизнь до сегодняшнего дня". Книга появилась на полках книжных магазинов 12 сентября.
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