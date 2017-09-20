Пенсионерка умерла от ожогов, полученных во время готовки

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76-летняя женщина загорелась во время приготовления еды в квартире на Профсоюзной улице в Москве. Ее госпитализировали с тяжелыми ожогами в НИИ имени Склифосовского, но она скончалась в реанимации.

В столице пожилая женщина получила несовместимые с жизнью ожоги во время приготовления еды, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Профсоюзная. 76-летняя хозяйка квартиры готовила на кухне и загорелась от платы. В результате она получила ожоги I, II и III степеней 20% поверхности тела.

Прибывшие медики госпитализировали ее в НИИ имени Склифосовского, где она спустя некоторое время скончалась.

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