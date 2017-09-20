Лидер "Христианского государства" задержан по делу о поджоге из-за "Матильды"

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Полицейские задержали нескольких человек по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера "Матильды" Алексея Учителя. Среди них оказался лидер движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин. При этом в организации преступления подозревается уроженец Преднестровья.

Полиция задержала нескольких человек, в том числе лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина, по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката Константина Добрынина, который является адвокатом режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя.

"По подозрению в поджоге задержаны три человека - один в Москве, двое в Липецкой области", - передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В организации преступления подозревается уроженец Преднестровья.

По данным агентства, в рамках дела о поджоге автомобилей также опрашивается Калинин. Однако его процессуальный статус пока не определен.

В полиции подтвердили информацию о задержании трех человек по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката Учителя. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по местам проживания подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли необходимые для расследования предметы.

11 сентября в столице возле офиса адвоката Учителя сгорели два автомобиля. Инцидент произошел в Староконюшенном переулке. Сам адвокат выложил фото в интернет. На них есть изображение с надписью "За Матильду гореть". В полиции посчитали, что речь идет о поджоге.

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