Генерала Феоктистова допросят по делу Улюкаева в закрытом режиме

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Замоскворецкий суд Москвы продолжил слушания по делу экс-главы МЭР Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Суд решил в закрытом режиме допросить генерала ФСБ Олега Феоктистова, которого называют инициатором уголовного преследования Улюкаева наряду с Сечиным.

Обновление: Улюкаев и его адвокаты остались довольны допросом генерала Феоктистова

Гособвинение в среду продолжило допрос свидетелей обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, передает "Интерфакс".

На заседании в среду стало известно, что суд в закрытом режиме допросит генерала ФСБ Олега Феоктистова (на момент задержания Улюкаева он занимал должность главы службы безопасности "Роснефти" – TVC.RU). Его называют инициатором уголовного преследования Улюкаева наряду с главой нефтяной компании Игорем Сечиным.

"Допросить свидетеля Феоктистова в закрытом судебном заседании. Просьба слушателей покинуть зал", - огласила решение судья. До этого она зачитала письмо из ФСБ, в котором спецслужба попросила допросить генерала в закрытом режиме для обеспечения его безопасности.

Защита Улюкаева выступила против допроса Феоктистова в закрытом режиме. Никаких обстоятельств, препятствующих его допросу в открытом заседании, адвокат Виктория Бурковская не видит, так как речь идет о допросе лица, который на момент событий занимал должность в частной компании.

Допрос действующего сотрудника ФСБ Алексея Калугина, который опрашивал Улюкаева непосредственно у офиса "Роснефти" 14 ноября 2016 года, проходил в понедельник в открытом режиме.

15 ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября. Уже на следующий день по решению суда он был помещен под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Президент России Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Улюкаева задержали при получении взятки в два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению госпакета акций "Башнефти" в размере 50%. Ему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере".

Согласно материалам дела, будучи руководителем службы безопасности "Роснефти" (в сентябре 2016 года генерал ФСБ был отправлен в качестве прикомандированного сотрудника в "Роснефть" - TVC.RU), Феоктистов написал заявление главе ФСБ Александру Бортникову о том, что от Сечина он узнал о вымогательстве Улюкаевым взятки.

В марте 2017 года, после задержания Улюкаева, Феоктистов покинул "Роснефть". По словам Сечина, он "вернулся на службу". Однако уже в августе, как утверждают СМИ, Феоктистов уволился из ФСБ и вышел на пенсию.

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