В Мексике растет число жертв разрушительного землетрясения

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От 220 до 300 человек погибли в результате разрушительного землетрясения в Мексике. Жертв может быть гораздо больше. Под обломками находятся люди, в том числе много детей. Стихия ударила в разгар рабочего дня. Офисные здания, школы, больницы и дома лежат в руинах. Из-за мощных толчков проснулся вулкан, расположенный рядом с Мехико.

Всего за 15 секунд серия мощнейших толчков превратила столицу Мексики и еще несколько городов в руины. 32 года назад подобное землетрясение разрушило половину страны, передает "ТВ Центр".

Эпицентр находился в штатах Морелосе и Пуэбле. Но под страшнейшим ударом оказалась едва ли не вся страна. Кирпичи и перекрытия градом сыпались на людей и машины. В суматохе никто не понимал, что происходит. Насмерть перепуганные люди бросали все и выбегали на улицу. От страха и шока многие падали в обмороки и теряли сознание. Мехико в слезах и рыданиях.

Сотни зданий, которые выстояли, в трещинах. Из-за утечек газа начались пожары. Кто успел прийти в себя, бросается к разрушенным домам. Пытаются спасти тех, кто под завалами. Но сами едва не гибнут.

Погибших не успевают вывозить. Накрывают прямо на развалинах простынями. По разрушенным улицам реанимобилям не проехать. В разрушенные города власти перебросили военных и спасателей. Сил не хватает. Разбирать завалы помогают добровольцы.

На улицах суматоха. Обрушения могут продолжиться в любую минуту. В столице, кроме жилых домов и офисов, рухнула школа. Погибли 22 ребенка и 2 педагога. Но данные о количестве погибших постоянно меняются. Уже понятно, что счет идет на сотни. Раненых тысячи.

Больницы переполнены. Пункты первой помощи врачи разворачивают прямо на обочинах. В тележках из гастрономов привозят успокоительное и бинты.

В Мексике перебои с мобильной связью. Люди бросаются к полицейским. Спрашивают - куда идти и что делать тем, кто остался без крова, и кто не может найти своих близких. Но внятных ответов пока нет. Чтоб хоть как-то помочь пострадавшим владельцы уцелевших магазинов раздают воду и продукты. В стране объявлено чрезвычайное положение. Землетрясение разбудило вулкан всего в нескольких километрах от Мехико.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".