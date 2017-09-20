Боевики используют подземные тоннели для вылазок вблизи Дамаска

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В Сирии террористы не прекращают попыток сорвать режим перемирия в зонах деэскалации. Под крупными населёнными пунктами обнаружены вырытые боевиками многокилометровые тоннели. С их помощью экстремисты незаметно перемещаются между кварталами и обстреливают отряды правительственных войск. Самая большая сеть подземных коридоров - в окрестностях Дамаска.

"Американцы, вы нас предали, теперь мы одни", — эту надпись, отступая, оставили террористы запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры". Они удерживали эти кварталы несколько лет и успели создать здесь целый подземный город, передает "ТВ Центр".

Входы в тоннели, как правило, находятся в подвалах. В одном из домов лаз пытались замаскировать с помощью мусора. Подземелье начинается с крутого спуска протяженностью несколько десятков метров. Сыро, скользко, душно. Тоннель прорыт под жилыми кварталами Джобара. Этот район входит в зону деэскалации. Боевики при помощи этих подземелий устраивают провокации. Стреляют и по так называемой умеренной оппозиции, и по правительственным войскам, пытаясь столкнуть стороны и нарушить достигнутое перемирие. Длина у каждого тоннеля разная — от 500 метров до 8 километров.

"Этот тоннель прорыли лопатами. Он очень узкий и невысокий. Боевики, конечно, рискуют, когда копают свои подземелья. Не редко случаются обвалы. Но их это не останавливает. Они возвращаются к месту обрушения и продолжают копать, поскольку подземная война очень эффективная. Они обстреливают наши позиции, а когда мы открываем огонь, все боевики уже под землей. Главное — быстро уйти, чтобы не накрыла артиллерия", - рассказывает офицер сирийской армии Набиль Изра.

В этих тоннелях спокойно могут передвигаться целые подразделения. Есть место для хранения боеприпасов. Специальные позиции для ведения огня в случае преследования. Есть даже где жить. Ответвления через каждые пятьдесят метров. Куда они ведут - неизвестно. Не исключена встреча с боевиками. Часть тоннелей террористы, скорее всего, заминировали. Дальше путь закрыт. Съемочную группу просят подняться на поверхность.

Такие подземелья были обнаружены во всех городах, захваченных террористами — Алеппо, Акербат, Восточная Гута. Сирийская армия сейчас освобождает один квартал за другим в этих пригородах Дамаска, обнаруживая все новые подземные коммуникации боевиков. Их расположение наносится на специальную карту, а выходы подрывают.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр".