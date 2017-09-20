В Приморье за долги обесточили несколько сельских школ

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Из-за долгов муниципальных властей под угрозой оказалась работа 10 сельских школ и детских садов Приморского края. Их счета заблокированы, не хватает электричества, канцтоваров и даже еды в столовой. Учебные заведения выживают только за счёт помощи спонсоров и личных денег преподавателей.

Красная бирка на счетчике в малокомплектной школе села Шмаковка висит уже целый год, передает "ТВ Центр". Энергетическая компания частично ограничила потребление электроэнергии в образовательном учреждении. В сентябре 2016 года на имя директора пришло извещение - счет бюджетного учреждения заблокирован за долги перед коммунальными службами.

"Вот уже скоро год, как у нас арестован счет, и никакие финансовые операции мы проводить не можем", - жалуется директор Людмила Капельчук.

Аналогичные бумаги получили более 10 школ и детских садов Кировского района. Должниками числятся бюджетные учреждения. Средства на оплату коммунальных услуг на их счета поступают из местного бюджета. На сегодняшний день муниципалитет задолжал предприятиям ЖКХ 63 миллиона рублей. В администрации объясняют, что долг копился не один год, глава района признается погасить его сейчас практически нереально.

Счета арестованы, а значит, у образовательных учреждений нет ни копейки. Ни на пришкольные лагеря, ни на подготовку к новому учебному сезону, даже на покупку канцтоваров. Тем не менее, учебный процесс не сорвался ни в одной школе района.

Полдник в детском саду — гречневый суп, чай и хлеб. Продукты после ареста счетов берут в долг у местных предпринимателей. Но уже не все идут навстречу. Приходится вносить коррективы в меню.

Зарплату педагогам перечисляют из краевого бюджета, но все на те же арестованные счета. Поэтому, чтобы получить деньги, преподавателям приходится писать заявления.

За муниципальные долги в образовательных учреждениях района не только коммунальные службы ограничивают подачу электроэнергии, но и судебные приставы описывают и изымают имущество. На руках у приставов исполнительные производства в отношении 11 образовательных учреждений. Арестовано имущества на 17 тысяч рублей. Это не покроет миллионные долги. Но, как ни странно, в случае непогашения муниципальной задолженности, вся ответственность ложится на плечи руководителей школ и детских садов.



Малокомплектные сельские школы и детские сады нерентабельны для местных бюджетов, признаются в районе. Но, закрыть их - означает фактически развалить поселки. Ведь для многих небольших населенных пунктов школы, единственное, что держит население. Поэтому сейчас местные власти продумывают варианты оптимизации работы образовательных учреждений.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.