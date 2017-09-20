В Москве презентовали "Императорский маршрут"

Теги: Общество туризм история москва

Презентация проекта "Императорский маршрут" стала одним из центральных событий международного туристического форума в Москве. Он объединяет потенциал сразу нескольких регионов и рассказывает о судьбе династии Романовых и последнего русского императора Николая II.

Это будет маршрут памяти. Санкт-Петербург - Тобольск – Тюмень - Екатеринбург. Туристам предлагают пройти по стопам Николая II и его семьи, побывать в городах, сохранивших свидетельства об их последнем периоде жизни, передает "ТВ Центр". Расскажут обо всем: от семейного быта, особенностей воспитания детей и личных хобби до мистических историй. Туроператоры готовы учитывать желания и возможности туристов.

"Кто-то готов поехать на уик-энд в Тобольск, это возможно, это два с половиной часа лететь, но тем не менее - возможно поехать на уик-энд в Тюмень и посмотреть Тобольск. Кто-то хочет поехать на пять дней и посмотреть полностью, да - Тюмень, посетить Тобольск, затем, последовав по пути последнего императора, доехать до Екатеринбурга, до места его казни", - рассказала исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Можно начинать с Санкт-Петербурга или Москвы. Романовские места в столице хорошо известны - это и Кремль, и родовая усыпальница - Новоспасский монастырь, и Палаты бояр Романовых, и Марфо-Мариинская обитель милосердия. В будущем же "Императорский маршрут" должен стать масштабным туристическим проектом - от Крыма до Тобольска, соединить все связанные с царской семьей места.

"И цели, и задачи федерального маршрута - связать разные регионы в единую цепочку и под одним брендом представить покупателю, потребителю, туристу этот маршрут", - сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Количество точек и объектов на этом маршруте - уверены его создатели - со временем будет только увеличиваться. Возникнут новые музеи, появятся новые факты, связанные с семьей Романовых. Открытия сейчас совершаются постоянно, и, что ценно, не только историками. Недавно получили письмо из Казани, от родственников солдата, который проходил лечение в госпитале Елизаветы Федоровны.

"Елизавета Федоровна, выписывая людей уже с ограниченными возможностями, инвалидов, которые прошли реабилитацию в санаториях, госпиталях, она снабжала их необходимым. Она дала ему прядильную машину! И она спасла его в годы Гражданской войны, благодаря тому, что они могли работать, тому, что дед овладел ремеслом, семья выжила!" – рассказала председатель Наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова.

Этим летом часть будущего "Императорского маршрута" уже протестировали туроператоры. Известно, что первыми по нему отправятся школьники.

"Для нас принципиально важно, чтобы уже в начале восемнадцатого года российские школьники из самых разных регионов - с севера и с юга, с Кавказа, с северо-запада и Дальнего востока прошли этим маршрутом", - заявила замминистра культуры России Алла Манилова.

Создатели "Императорского маршрута" рассчитывают, что он вызовет большой интерес и у иностранных туристов. Презентация в январе пройдет в Австрии, в марте - в Германии. А на московском туристическом форуме у стенда проекта аншлаг наблюдался постоянно.

Юлия Богоманшина, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

Читайте также:

Москвичка нашла у себя в квартире клад времен Николая II

В ЕР отреагировали на спор Поклонской и Родниной из-за Николая II