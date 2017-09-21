Тест: насколько хорошо вы знаете вселенную Толкина?

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В предвоенные годы XX столетия британский писатель Джон Толкин рассказал своим детям историю про маленького хоббита, в чью жизнь ворвались приключения. Рассказ им настолько понравился, что Толкин записал сказку и придумал карту Средиземья. Продолжением этой истории стала масштабная трилогия "Властелин колец". Ровно 80 лет назад вышла первая книга мирового писателя-фэнтезиста "Хоббит, или туда и обратно". TVC.ru предлагает вам пройти небольшой тест на знание вселенной Толкина.