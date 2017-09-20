Фестиваль "Круг света" внесет изменения в движение на улицах Москвы

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Движение по ряду столичных улиц ограничат из-за фестиваля "Круг света", который пройдет с 23 по 27 сентября на шести площадках Москвы. Изменения коснутся Останскинского района, улицы Петровка и Новоцарицынского шоссе. Также во время световых шоу будут закрыты станции монорельса.

Движение на улицах столицы ограничат с 23 по 27 сентября в связи с проведением Московского международного фестиваля "Круг света", об этом ТАСС рассказали в столичном департаменте транспорта.

С 23 по 27 сентября с 17:00 до 23:00 будет закрыт для автомобилей участок улицы Петровка от улицы Кузнецкий мост до пересечения с Театральным проездом. Также будет перекрыто Новоцарицынское шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.

23 и 24 сентября с 15:00 до 23:00 будет ограничено движение в районе Останкино. Будут частично перекрыты улица Академика Королева, проезд со стороны Останкинского сквера, Новомосковская улица и 1-я Останкинская улица. С 21:00 до 23:00 будет частично закрыта Ботаническая улица, улица и проезд Дубовой рощи.

Также 23 и 24 сентября с 18:00 до 20:00 будут закрыты станции монорельса во время проведения мультимедийного шоу. Во время проведения фестиваля частота движения поездов на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях столичной подземки будет увеличена, на других ветках также будут предусмотрены дополнительные составы.

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