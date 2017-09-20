РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины

Теги: Транспорт поезд ржд украина

В РЖД сообщили, что на железнодорожной линии "Журавка - Миллерово" на регулярной основе начали курсировать грузовые поезда. Данный участок в обход Украины начали строить в 2014 году. В скором времени по этому маршруту планируют запустить и пассажирские поезда.

Грузовые поезда на регулярной основе начали курсировать на железнодорожной линии "Журавка - Миллерово" в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

"Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", - говорится в сообщении.

Железнодорожную линию в обход Украины начали строить в 2014 году. Все работы на участке "Журавка – Миллерово" были завершены в августе текущего года. В скором времени РЖД планирует запустить по этому маршруту и пассажирские поезда.

Читайте также:

РЖД завершили строительство дороги в обход Украины