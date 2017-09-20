В Москве прощаются с оперным певцом Зурабом Соткилавой

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Прощание с народным артистом СССР Зурабом Соткилавой проходит в Большом театре. Знаменитый оперный певец скончался в понедельник в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

В Москве прощаются с Зурабом Соткилавой. Церемония началась в Большом театре, передает "ТВ Центр".

Проводить в последний путь Народного артиста Советского Союза пришли десятки людей. Это родные, друзья, коллеги, ученики и просто поклонники творчества Зураба Лаврентьевича.

Выдающийся оперный певец скончался в понедельник после продолжительной болезни. Ему было 80 лет. Похоронят знаменитого тенора состоятся в субботу в Тбилиси.