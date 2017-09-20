Под Красноярском перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
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Пассажирский автобус "Нижний Ингаш – Красноярск" столкнулся с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Количество пострадавших уточняется, известно, что в автобусе находились 18 человек. Движение на аварийном участке перекрыто в обе стороны.
Рейсовый пассажирский автобус "Нижний Ингаш – Красноярск" перевернулся в результате столкновения с легковым автомобилем Hyundai, передает "Интерфакс".
ДТП произошло 905 километре федеральной автотрассы "Новосибирск-Иркутск" в Уюрском районе Красноярского края. От удара автобус лег на бок и перекрыл движение, у легковушки смята передняя часть.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное ГИБДД, в автобусе находились 18 человек. Количество пострадавших уточняется.
Движение на участке автомагистрали перекрыто в обе стороны, образовалась пробка.
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