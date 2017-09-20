11:55, 20 сентября 2017

Под Красноярском перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

Теги:  ДТП  автобус  пострадавшие  красноярск

Пассажирский автобус "Нижний Ингаш – Красноярск" столкнулся с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Количество пострадавших уточняется, известно, что в автобусе находились 18 человек. Движение на аварийном участке перекрыто в обе стороны.

Рейсовый пассажирский автобус "Нижний Ингаш – Красноярск" перевернулся в результате столкновения с легковым автомобилем Hyundai, передает "Интерфакс".

ДТП произошло 905 километре федеральной автотрассы "Новосибирск-Иркутск" в Уюрском районе Красноярского края. От удара автобус лег на бок и перекрыл движение, у легковушки смята передняя часть.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное ГИБДД, в автобусе находились 18 человек. Количество пострадавших уточняется.

Движение на участке автомагистрали перекрыто в обе стороны, образовалась пробка.

Читайте также:

Названы имена пострадавших в ДТП с командующим ВДВ

Автобус с китайскими туристами врезался в дом в центре Москвы

Три человека погибли в результате ДТП на Кубани

Другие новости

В других СМИ