Под Красноярском перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

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Пассажирский автобус "Нижний Ингаш – Красноярск" столкнулся с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Количество пострадавших уточняется, известно, что в автобусе находились 18 человек. Движение на аварийном участке перекрыто в обе стороны.