Полиция задержала 12 человек по делу о референдуме в Каталонии

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Испанские полицейские задержали 12 человек в связи с подготовкой референдума в Каталонии. Кроме того, правоохранители провели обыски в нескольких зданиях каталонского правительства. Референдум по поводу выхода Каталонии из состава Испании запланирован на 1 октября.

Испанские правоохранительные органы задержали 12 человек в связи с подготовкой референдума в Каталонии. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на местные СМИ.

"Задержания проходили в рамках спецоперации. Испанские правоохранители также провели обыски в нескольких зданиях каталонского правительства", - говорится в сообщении.

По данным полиции, среди задержанных оказались глава экономического управления Каталонии Хосеп Мария Хове, а также сотрудники Центра телекоммуникаций и информационных технологий правительства автономного сообщества.

Ранее сообщалось, что парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из состава Испании. Документ вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения автономного сообщества. Согласно закону, новый парламент Каталонии должен будет разработать конституцию созданного государства.

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