Микаил Шишханов рассказал о причинах санации "Бинбанка"

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Совладелец "Бинбанка" Микаил Шишханов назначен главой совета директоров кредитной организации. Он будет проводить оздоровление при поддержке Центробанка. Проблемы "Рост банка", взятого на санацию, и "МДМ Банка" оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры, пояснил Шишханов.

Микаил Шишханов возглавит совет директоров "Бинбанка" и при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление данной кредитной организации и "Рост банка". Об этом сообщила пресс-служба банка.

По его словам, собственники находятся в активной переговорной стадии с ЦБ. Их цель – при поддержке регулятора через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление "Бинбанка" и "Рост банка".

"Проблемы "Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры", - пояснил Шишханов причины санации.

Ранее в ЦБ сообщили, что собственник "Бинбанка" сам обратился к Центробанку с просьбой о санации финансовой организации. В Банке России отмечают, что примут решение о финансовом оздоровлении банка через Фонд консолидации банковского сектора в ближайшее время.

Недавно возглавивший правление "Бинбанка" Евгений Давыдович заверил, что кредитная организация продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами.

"Банк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами без промедления. Акционеры банка и вся команда, при поддержке ЦБ, приложат максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы банка для клиентов", - написал он в Facebook.

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