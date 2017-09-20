Путин предложил президенту Мексики помощь в связи с землетрясением

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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате землетрясения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, Путин предложил помощь мексиканцам в ликвидации последствий стихии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему мексиканскому коллеге Энрике Пенье Нето в связи с землетрясением и предложил помощь в ликвидации последствий стихии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Президент Путин направил телеграмму президенту Мексиканских Соединенных Штатов Пенье Нето, выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, которые были вызваны землетрясением на юго-востоке страны", - сказал Песков.

По его словам, Путин также выразил готовность через МЧС России оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения и в поисках возможных раненых под завалами.

Накануне вечером в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков находился в штате Морелос, в ста километрах к югу от столицы. Стихия спровоцировала извержение вулкана. Ему присвоен наивысший красный уровень опасности. В стране введено чрезвычайное положение. По последним данным, в результате стихии погибли от 220 до 300 человек.

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