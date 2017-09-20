Улюкаев и его адвокаты остались довольны допросом генерала Феоктистова

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Защита обвиняемого в коррупции экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева довольна допросом одного из главных свидетелей по делу, бывшего главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова. Об этом сообщил адвокат Тимофей Гриднев по окончании заседания в Замоскворецком суде Москвы. Допрос Феоктистова продолжался почти полтора часа в закрытом режиме.

Допрос генерала Олега Феоктистова в рамках дела экс-главы МЭР Алексея Улюкаева продолжался почти полтора часа в закрытом режиме, содержание его показаний неизвестно, передает РИА Новости.

После допроса в качестве свидетеля со стороны обвинения Феоктистова проводили из зала заседаний двое приставов. На вопросы журналистов он не отвечал. После этого представителей СМИ позвали внутрь зала заседаний. Прокурор сообщил, что на среду других свидетелей нет. Он попросил отложить заседание. Судья перечислил даты следующих заседаний: 26 и 28 сентября, 2, 3 и 5 октября.

"Мы очень довольны. Все полностью укладывается в нашу позицию", — заявил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев по итогам допроса Феоктистова. Сам подсудимый в ответ на вопрос, как его настроение, сказал: "Отлично".

Феоктистов в августе 2016 года был прикомандирован в "Роснефть" от ФСБ на должность главы службы безопасности. Именно он является автором заявления на Улюкаева о взятке в два миллиона долларов. В марте глава нефтяной компании Игорь Сечин объявил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ. На заседании в среду выяснилось, что Феоктистов уже не числится действующим сотрудником ФСБ.

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