В Москве эвакуировали 15 управ после сообщений об угрозе взрыва

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Сотрудников 15 столичных управ эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва. Всего из зданий вывели 1,5 тысячи человек. В настоящее время правоохранительные органы проверяют информацию по всем поступившим звонкам.

В столице эвакуировали 15 управ после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"По состоянию на 12:00, известно о поступлении анонимных звонков о "минировании" 15 районных управ Москвы", - говорится в сообщении. Всего из зданий эвакуировали 1,5 тысячи человек.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют информацию по всем поступившим звонкам.

Накануне сообщалось, что в Москве эвакуировали семь управ и префектуру ЦАО. Это произошло после поступления анонимных звонков об угрозе взрыва.

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