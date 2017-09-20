К задержанию главы "Христианского государства" причастна Поклонская

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Глава организации "Христианское государство — Святая Русь" Александр Калинин задержан по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом сообщила пресс-служба парламентария. Документ был отправлен на имя главы МВД Владимира Колокольцева и генпрокурора Юрия Чайки.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что руководитель организации "Христианское государство — Святая Русь" Александр Калинин задержан по ее запросу. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее) приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган", — цитирует депутата ее пресс-служба.

Ранее в МВД сообщили о задержании трех подозреваемых по делу о поджоге автомобиля в Москве у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя.

11 сентября Добрынин рассказал, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть".

После этого полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, а адвокат обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить организацию "Христианское государство" по статье "Терроризм".

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против картины режиссера Алексея Учителя выступает Поклонская.

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