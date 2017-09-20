В Ростове-на-Дону снова загорелись частные дома

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В Ростове-на-Дону вновь тушат пожар в нескольких частных домах. На данный момент загорелись три частных дома на площади 250 квадратных метров. Месяц назад в городе сгорело 120 жилых домов на площади около 10 тысяч квадратных метров.

Пожарные тушат три частных дома, которые загорелись в центре Ростова-на-Дону, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС по Ростовской области.

По данным пожарных, огонь охватил площадь 250 квадратных метров, из соседних домов проводится эвакуация. В тушении принимают участие 50 человек и 15 единиц техники.

21 августа в центре Ростова-на-дону загорелись 120 строений на площади около 10 тысяч квадратных метров. Огонь удалось потушить спустя сутки. Следователи возбудили уголовные дела о халатности чиновников и коммунальщиков и поджоге.

Тогда в результате пожара погиб один человек, за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых доставили в больницу. В региональном Минздраве пострадавшими от огня признали 602 человека. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обещал, что жильцам дадут возможность построить новое жилье на старом месте или переехать.

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