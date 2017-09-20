На перевале Дятлова погиб турист

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В районе уральского перевала Дятлова скончался турист. На место трагедии выехали спасатели, однако они пока не могут добраться до тела из-за труднодоступности местности. По данному факту следователи начали проверку.

На перевале Дятлова в Свердловской области скончался турист. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

По факту смерти туриста следователи начали проверку. На место трагедии выехали спасатели, однако они пока не могут добраться до тела из-за труднодоступности местности. В настоящее время решается вопрос о применении специальной техники.

Перевал в Свердловской области был назван по фамилии лидера туристической группы Игоря Дятлова. Он и еще несколько человек пропали на Урале в 1959 году. До сих пор точно неизвестно, что именно произошло с туристами. Выдвигается более сотни версий - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

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