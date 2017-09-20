Путин: от молодых губернаторов ждут перемен к лучшему

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Поддержка избирателями молодых глав регионов на губернаторских выборах показывает, что люди ожидают от них перемен к лучшему, энергичных, но взвешенных решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с десятью избранными руководителями субъектов.

Владимир Путин в Кремле провёл встречу с главами регионов, которых избрали на свои посты в ходе Единого дня голосования. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент поздравил победителей кампании с успехом и призвал их, как можно быстрее приступить к обязанностям. Впереди - серьёзная работа. У каждого субъекта свои особенности и проблемы. И доверие граждан необходимо оправдать.

"За 60% подавляющее большинство получило голосов избирателей, есть и больше - это большой уровень доверия, большой уровень ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас. Многое уже сделано, но гораздо больше предстоит сделать. Начата реконструкция моста в Ярославле, построено жилье для пострадавших от пожаров в Бурятии. Есть движение в таких значимых сферах, как здравоохранение, ЖКХ, образование. Хочу отметить, есть здесь и люди уже очень опытные, которые не первый раз проходят горнило избирательной кампании и получают высокую оценку избирателей. Но здесь много и молодых людей. Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему. Что люди надеются, что с приходом молодых, хорошо профессионально подготовленных будут приниматься взвешенные энергичные меры по улучшению ситуации в регионах страны", - сказал Путин.