Участники митинга за отставку мэра Одессы устроили драку с полицией
Теги: Украина беспорядки одесса
Активисты, которые ранее смогли через кордоны правоохранителей и муниципальную охрану пройти в помещение Одесского горсовета, покинули здание, не дождавшись мэра города Геннадия Труханова. Ранее в ходе митинга они призвали Киев распустить Одесский горсовет и назначить внеочередные выборы.
Около 600 активистов устроили митинг перед зданием Горсовета в Одессе. Они пришли туда с требованием отставки главы города Геннадия Труханова, передает "ТВ Центр".
Поводом стал недавний пожар в детском лагере "Виктория". Его жертвами стали три девочки. Горсовет был оцеплен муниципальной охраной, полицией и нацгвардией. Попытки митингующих проникнуть в здание переросли в беспорядки и столкновения, правоохранители применили слезоточивый газ.
Депутаты прервали заседание, объявив "бессрочный перерыв". В итоге протестующим удалось договориться с полицией и войти внутрь. Некоторое время собравшиеся ждали в зале заседаний мэра Труханова. Однако потом решили покинуть здание. "ТВ Центр" продолжает следить за развитием событий в Одессе.
Читайте также:
На Украине после пожара в детском лагере вспыхнули беспорядки
Три ребенка погибли при пожаре в детском лагере в Одессе
Суд оправдал 20 активистов Антимайдана по "делу 2 мая"
На Украине вновь задержали двух оправданных по делу "2 мая" в Одессе
Новости по теме Украинский кризис
-
19 сентября 2017
Киев начислил российским авиакомпаниям штрафы на 100 млн долларов
-
19 сентября 2017
Верховную Раду оцепили из-за митинга сторонников Саакашвили
-
19 сентября 2017
Сенат США выделит Украине $500 млн на военные расходы
-
18 сентября 2017
Суд перенес слушания по делу Саакашвили на 22 сентября