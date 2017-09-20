Участники митинга за отставку мэра Одессы устроили драку с полицией

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Активисты, которые ранее смогли через кордоны правоохранителей и муниципальную охрану пройти в помещение Одесского горсовета, покинули здание, не дождавшись мэра города Геннадия Труханова. Ранее в ходе митинга они призвали Киев распустить Одесский горсовет и назначить внеочередные выборы.

Около 600 активистов устроили митинг перед зданием Горсовета в Одессе. Они пришли туда с требованием отставки главы города Геннадия Труханова, передает "ТВ Центр".

Поводом стал недавний пожар в детском лагере "Виктория". Его жертвами стали три девочки. Горсовет был оцеплен муниципальной охраной, полицией и нацгвардией. Попытки митингующих проникнуть в здание переросли в беспорядки и столкновения, правоохранители применили слезоточивый газ.

Депутаты прервали заседание, объявив "бессрочный перерыв". В итоге протестующим удалось договориться с полицией и войти внутрь. Некоторое время собравшиеся ждали в зале заседаний мэра Труханова. Однако потом решили покинуть здание. "ТВ Центр" продолжает следить за развитием событий в Одессе.

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