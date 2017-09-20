18 детей госпитализированы после разгерметизации нефтяной скважины под Оренбургом

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Около 30 человек обратились за медицинской помощью после разгерметизации нефтяной скважины под Оренбургом с жалобами на тошноту и головную боль. 18 детей госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Около 30 человек потребовалась помощь врачей после разгерметизации нефтяной скважины "Газпромнефть- Оренбург" в поселке Чкаловский, передает "Интерфакс".

Источник агентства сообщает о 25 пострадавших детях, из которых 18 госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Источники ТАСС и РИА – о 19. Все они пожаловались на тошноту и головокружение.

Ранее в поселке Чкаловский Оренбургского района произошел выброс нефтяной жидкости и сероводорода из-за разгерметизации нефтегазовой скважины "Газпромнефть- Оренбург", которая находилась на капитальном ремонте.

По данным лаборатории Роспотребнадзора предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в шесть раз. По факту ЧП СКР по региону организовал доследственную проверку.