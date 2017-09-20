Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Москве

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На юго-западе столицы в среду автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи. В результате ДТП пострадали три человека.

На месте работает эвакуатор и все городские службы, битые стекла, подтеки машинного масла, все участники ДТП развезены по больницам — таков итог аварии, которая случилась на юго-западе столицы, передает "ТВ Центр". Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь уже в стационарах. Два столкнувшихся автомобиля перегородили две полосы Ленинского проспекта и практически парализовали перекресток с улицей Дмитрия Ульянова.

Раздраженные водители нервничают. На подъездах к перекрестку образовалась серьезная пробка. Из-за аварии оказались заблокированы десятки троллейбусов, машины не могут объехать лежащий на боку автомобиль скорой. В 13:10 подоспел эвакуатор. Сначала с проезжей части убрали автомобиль марки Hyundai. Затем, пропустив поток машин, предстояло поднять скорую помощь.

Сотрудникам ГИБДД, работающим на месте аварии, предстоит проанализировать собранную информацию и установить виновника ДТП.

Анастасия Мартынова, Валерий Белинский. "ТВ Центр", Москва.