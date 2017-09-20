В Москве прошел рейд по водителям-должникам

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Охота на должников. В столице разыскивают водителей, которые давно не оплачивали штрафы. Останавливают машины сотрудники ГИБДД, а вот разбираются с нарушителями уже - судебные приставы.

Взмах жезла, и автомобиль останавливается около сотрудника ГИБДД. На первый взгляд, водитель ничего не нарушил. А вот были ли нарушения раньше и оплачены ли штрафы за них - как раз и будут проверять. В присутствии судебных приставов, передает "ТВ Центр".

Геннадий Белкин такого поворота событий этим утром не ожидал. Обо всех его долгах - а это более 50 тысяч рублей - узнали за пару минут по электронной базе. В итоге на работу ему пришлось ехать не на машине, а на метро.

"Сейчас производится акт описи и ареста. Арестовывается транспортное средство. И оставляется на ответственное хранение представителю должника. В случае неоплаты транспортное средство будет передано на реализацию. Сначала на оценку, потом на реализацию", - сообщила судебный пристав-исполнитель первого межрайонного отдела по взысканию административных штрафов Светлана Латышева.

Еще одна история, которая, к сожалению, стала не редкостью, произошла с водителем большого черного джипа. Как оказалось, автомобиль, по которому на имя водителя джипа приходят штрафы, уже давно ему не принадлежит. Продан около двух лет назад. Новый владелец, видимо, машину на учет не поставил. Теперь бывшему владельцу нужно ехать к судебным приставам, предоставлять все необходимые бумаги и решать вопрос. Из-за того, что неоплаченных штрафов за тем автомобилем числится пока немного - водителя отпустили. А вот если бы сумма превысила десять тысяч рублей, то ему мог бы грозить арест автомобиля или ограничение в пользовании водительским удостоверением.

"Судебный пристав вправе применить к должнику меры принудительного исполнения, закрепленные в федеральном законе: опись и арест имущества. А именно автотранспортного средства", - заявила замначальника отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Светлана Игнашкина.

Рейды "Должник" проходят регулярно. В частности, они повлияли на то, что за последний год сумма принудительно взысканных штрафов ГИБДД в бюджет уже почти достигла двух миллиардов рублей. Это на 635 миллионов больше, чем в 2016 году. Чтобы избежать столкновений с приставами и не терять имущество, штрафы нужно оплачивать в установленный законом срок - до 60 дней.

Елизавета Родина, Александр Давыдов, "ТВ Центр".

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