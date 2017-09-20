В Москве открыли еще один шоу-рум программы реновации

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Какими будут квартиры по программе реновации, москвичи теперь могут посмотреть на 5-й Парковой улице. Там открылся новый шоу-рум. Всего их в столице будет девять. Готовые проекты с разной планировкой представят в уже построенных домах.

На 5-й Парковой улице, в доме, куда москвичи переедут по программе реновации, открылся шоу-рум. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Отделка здесь соответствует стандарту "Комфорт-класс", который утвержден правительством Москвы для данного проекта. На стенах - флизелиновые обои. Их можно покрасить в любой цвет. На полу - ламинат, в ванной комнате - плитка до потолка и качественная сантехника.

Этот шоу-рум - один тех, что скоро откроют в разных округах в новостройках, готовых к заселению. Сюда будут приглашать москвичей, чьи дома попали в программу реновации.

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