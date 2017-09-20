Новыми маршрутами трамваев в Москве воспользовались 240 тысяч человек

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Уже 240 тысяч пассажиров воспользовались новым маршрутом трамваев, которые полторы недели назад начали ходить на площади Тверская застава. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Новая линия соединила Белорусский вокзал с Казанским, Ленинградским и Ярославским.

В плотный поток машин плавно вписывается новый участник дорожного движения, передает "ТВ Центр". Спустя десятилетия московский трамвай вернулся на круги своя. Теперь площадь у Белорусского вокзала - новая остановка электротранспорта с историческим названием "Площадь Тверская застава".

Именно на этой площади когда-то и начиналась история московского трамвая. В 1872 году была открыта регулярная конно-железная дорога, давшая старт регулярному движению электротранспорта. Но в современной Москве местные жители уже и забыли, что в этом районе когда-то успешно курсировали трамваи.

Чтобы не толкаться в подземке, следуя от одного вокзала к другому, теперь довольно быстро этот путь можно преодолеть в трамвае. И многие уже воспользовались этой возможностью

"Вернули трамваи на площадь Тверской заставы, соединив наземным транспортом Белорусский вокзал с Казанским, Ленинградским и Ярославским. За полторы недели трамвайными маршрутами 7 и 9 здесь воспользовались уже 240 тысяч пассажиров", - написал Собянин в Twitter.

Новый, седьмой маршрут связал четыре вокзала. Далее маршрут следует на северо-восток мимо Сокольников к метро "Бульвар Рокоссовского". Девятый маршрут трамвая сделал более доступной площадь Тверская застава для жителей центра столицы, связав ее с Нововоротниковским переулком.

Одновременно с развитием общественного транспорта в столице активно развивается и модернизируется таксопарк. Сегодня он один из самых "молодых" в Европе. На вызов приходят только брендированные машины, не старше трех лет. За их состоянием, как и за состоянием самих водителей, пристальный контроль. А вот контроль качества во время поездки может осуществлять непосредственно сам пассажир.

Оценить качество работы такси клиент может в своем мобильном приложении, а высказаться о работе нового электротранспорта можно на городском информационном портале.

Елена Сахно, Валерия Дзгоева, Павел Суменков. "ТВ Центр".