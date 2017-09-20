Михаэль Шумахер может продолжить лечение в США

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Знаменитого германского гонщика Михаэля Шумахера могут перевезти в клинику Далласа для продолжения лечения после серьезной травмы головы. По данным СМИ, у семикратного чемпиона мира есть собственно ранчо в Техасе и это может повлиять на решение о его переводе.

Семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера могут перевезти в одну из американских клиник для продолжения лечения после серьезной травмы головы. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на журнал Bravo.

"Жена Михаэля Коринна обратилась за помощью к врачам из США, и Михаэля могут перевезти в клинику для пациентов с черепно-мозговыми травмами в Далласе", - говорится в сообщении.

По данным издания, в Техасе у Шумахера есть собственное ранчо и это может повлиять на решение о переводе гонщика в клинику Далласа.

В 2013 году Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Он упал на склоне, ударившись головой о камень. Гонщик полгода провел в медикаментозной коме в госпитале Гренобля. В июне 2014 года "Красный барон", как его называют фанаты королевских гонок, вышел из комы и был перевезен в реабилитационный центр, а затем домой, где продолжает восстанавливаться.

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