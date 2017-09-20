Жириновский призвал продлить пятничные заседания Госдумы до полуночи

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал проводить заседания нижней палаты по пятницам до полуночи. Ранее стало известно о принятии ГД решения завершать пятничные заседания в 15:00 за счет сокращения перерывов. Жириновский счел такое решение "поблажкой".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил проводить пятничные заседания Госдумы до полуночи. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва".

Ранее стало известно, что Госдума приняла постановление о завершении заседаний нижней палаты в пятницу в 15:00 за счет сокращения перерывов.

"Вы поблажки даете, до 15:00 в пятницу! До 00:00 в пятницу надо заседать", - заявил Жириновский.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть данное решение на ближайшем заседании совета ГД.

"Уважаемые коллеги, прозвучало предложение до 00:00 работать, обсудим с вами на ближайшем заседании совета", - сказал он.

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