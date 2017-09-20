В Москве установят памятник Сергею Бодрову-младшему

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В Москве уже в следующем году может быть установлен памятник Сергею Бодрову-младшему. На пресс-конференции в среду был представлен макет в масштабе 1:2. Памятник представляет собой бронзовую литую фигуру одного из героев актера - Данилы Багрова. Перед скульптурой будет выложена фраза: "Я думаю, что сила в правде".

В 2018 году в Москве может быть установлен памятник Сергею Бодрову-младшему. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на координатора проекта Романа Сергеева.

"Мы планировали возвести памятник в этом году, но в силу определенных трудностей реализовать его в этом году не получится. Есть срок - лето 2018 года", - сказал он на пресс-конференции в среду.

В ходе мероприятия был показан макет памятника в масштабе 1:2. Он будет представлять собой бронзовую литую фигуру главного героя фильмов "Брат" и "Брат-2" Данилы Багрова. Перед скульптурой объемными буквами будет выложена надпись: "Я думаю, что сила в правде". Для реализации проекта организаторам необходимо собрать 2,5 миллиона рублей.

"В июле 2016 стартовал сбор средств и 27 декабря в день 45-летия (актера) он был завершен. На данный момент народными средствами собрано 450 тысяч рублей из необходимых 2,5 миллиона рублей", - рассказал один из основателей группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

С властями Москвы обсуждаются несколько вариантов размещения памятника. В частности, его могут установить в начале Покровского бульвара, на площади перед станицей метро Баррикадная, в сквере на Кудринской площади и в парке Декабрьского восстания.