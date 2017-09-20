Правительство обеспокоено огромным числом пожилых россиян

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В России число лиц старше 70 лет превысило 13 миллионов человек. Правительство России настаивает на новых профессиональных стандартах ухода за пожилыми людьми и для врачей-гериатров.

Число россиян старше 70 лет составляет 13,3 миллиона человек, об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец, передает Газета.ru.

"Число лиц старше 70 лет составляет в Российской Федерации 13 миллионов 370 тысяч человек, и это огромная цифра", - рассказала она.

Голодец добавила, что уход за людьми старшего возраста - это не только доброта и внимание, а еще очень высокий уровень профессионализма. В правительстве намерены разобраться с профессиональными стандартами для врачей-гериатров, специализирующихся на помощи пожилым пациентам.

Лидером по продолжительности жизни является Ингушетия, благодаря развитию здравоохранения и отказа от курения и алкоголя. В аутсайдерах оказались Еврейская автономная область и Амурская область.

В 2017 году по итогам первого полугодия средняя продолжительность жизни россиянина составила 72,4 года. По сравнению с 2016 она выросла на 0,5 года.

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