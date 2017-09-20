Трамп считает Клинтон виновной в появлении ядерного оружия в КНДР

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Дональд Трамп считает, что Хиллари Клинтон несет ответственность за появление ядерного оружия в КНДР. Об этом президент США написал в соцсетях.

Глава Белого дома Дональд Трамп возложил на Хиллари Клинтон, которая занимала пост госсекретаря США, вину за появление ядерного оружия в Северной Корее.

"После того, как позволить Северной Корее исследовать и создать ядерное оружие, будучи госсекретарем, Хиллари критикует [меня]", - приводит слова Трампа "Газета.ру".

Накануне Трамп заявил, что США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы для себя или союзников. Кроме того, американский лидер выразил благодарность России и Китаю за поддержку новых санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна.

15 сентября Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Она пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тысячи километров к востоку от мыса Эримо.

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