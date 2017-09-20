Жителям Крыма спишут кредиты в украинских банках

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Парламент Крыма рассматривает вопрос о реструктуризации долга жителям региона по кредитам, взятым при Украине, размером до 5 миллионов рублей. Кроме того, полное списание долгов предусмотрено для социально незащищенных граждан: инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних.

Жителям Крыма простят долги по кредитам, взятым при украинской власти. Об этом сообщил портал "Русская планета" со ссылкой на инициативу регионального парламента.

Предполагается, что физические и юридические лица, имеющие задолженность перед украинскими банками размером до 5 миллионов рублей, будут полностью освобождены от ее погашения. Также полностью будут списаны долги социально незащищенных граждан: инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, инициатива затрагивает интересы до 200 тысяч жителей региона.

В конце 2015 года в России был принят законопроект, частично определяющий условия погашения займов крымскими вкладчиками перед украинскими банками. Документ, в частности, предполагал освобождение заемщиков от начисления пени и процентов за данный период, однако не решал вопрос с арестом имущества крымчан.