Из ВСУ уволили психиатра, увидевшего проблемы с головой у украинских военных

Теги: Украина здоровье отставка

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил психиатра ВСУ Олега Друзя от своей должности. Такое решение глава военного ведомства принял после слов специалиста о том, что около 93% военных "АТО" имеют проблемы с психикой.

Психиатр ВСУ Олег Друзь отстранен от своей должности. Об этом написал в Facebook глава Минобороны Украины Степан Полторак.

По его словам, в отношении начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя началась проверка. До этого Друзь сообщил о неудовлетворительном психическом состоянии украинских военных, пишет "Ридус".

По его словам, около 93% военных так называемой АТО нуждаются в помощи психиатров и являются потенциальной угрозой обществу. На эти слова украинские военные отреагировали негативно.

В ответ интернет-пользователи сочли решение Полторака всего лишь способом ликвидировать неугодного специалиста. Кроме того, некоторые комментирующие подтвердили слова психиатра о проблемах со здоровьем у воинов "АТО".

При этом военному министру припомнили момент, когда Друзя задерживали по подозрению в получении взятки. В тот раз полковник остался на своем посту.