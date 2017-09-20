Имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных имен в Англии

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На восьмом месте в списке самых популярных мужских имен в Англии и Уэльсе оказалось имя Мухаммед. Об этом сообщили в Национальной статистической службе Великобритании. В прошлом году в Англии и Уэльсе родились 3908 Мухаммеда.

Мужское имя Мухаммед заняло восьмую строчку в списке самых популярных имен новорожденных детей в Англии и Уэльсе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальную статистическую службу Великобритании.

В прошлом году в Англии и Уэльсе родились 3908 Мухаммедов.

На первом месте рейтинга самых популярных мужских имен находится Оливер. На втором месте оказался Гарри, а на третьей позиции – Джордж. Помимо Мухаммеда, в десятку вошли имена Джек, Джейкоб, Ной, Чарли, Томас и Оскар.

Самыми популярными женскими именами стали стали Оливия, Амелия и Эмили. В топ-10 также вошли имена Айла, Ава, Изабелла, Лили, Джессика, Элла и Мия.

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