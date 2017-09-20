Авиация возвращается в пункты базирования после "Запада-2017"

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Авиационные экипажи Воздушно-космических сил и Западного военного округа, участвовавшие в учениях "Запад-2017", начали возвращаться в пункты постоянного базирования. Как сообщили в Минобороны России, в течение двух дней они будут доставлены на свои аэродромы.

Экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ВКС и Западного военного округа начали возвращение в пункты постоянного базирования после участия в учениях "Запад-2017". Об этом TVC.ru сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-24М, Су-34, Су-25, вертолеты Ми-28Н, Ми-35, Ми-8, Ка-52, задействованные в различных эпизодах учения, в том числе и проводимых на территории Республики Беларусь, в течение двух дней будут доставлены на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что авиация, несмотря на сложные погодные условия, отработала практически все поставленные задачи, в том числе высадку тактического десанта, поддержку наземной группировки войск, перехват воздушных целей, авиаудары по наземным целям.