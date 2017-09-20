Главу НОК Украины обвинили в попытке купить право проведения Игр-2016

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Французское издание Le Monde опубликовало статью, в которой говорится о попытке главы НОК Украины Сергея Бубки купить голоса за право проведения Олимпиады-2016. В 2009 году для этой цели он якобы перевел 45 тысяч долларов офшорной компании.

Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка заподозрен в покупке голосов на выборах столицы Игр-2016. Такие данные есть у французского издания Le Monde, передает сайт "112 Украина".

Согласно информации источника, в июне 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов офшорной компании New Mills Investments. Издание отмечает, что ее бенефициаром тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Незадолго до этого New Mills Investments перечислила практически аналогичную сумму компании сына бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака Папа Массата Диака.

По словам самого Бубки, платеж в 2009 году Валентину Балахничеву был предусмотрен за развитие проведения всемирно известного турнира "Звезды шеста" в других городах.

Голосование по выбору столицы Олимпийских игр 2016 года состоялось 2 октября 2009 года. Победителем стал бразильский Рио-де-Жанейро.

Сергей Бубка является главой НОК Украины с 2005 года.