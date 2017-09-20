Бабье лето на европейской части России продлится до октября

Теги: метеоролог москва россия Погода

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что теплая погода на европейской части страны продлится до октября. По ее словам, температура воздуха в ближайшие десять дней будет на 3-5 градусов выше средних значений.

Теплая погода на европейской части России сохранится до октября. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

"Вся предстоящая десятидневка у нас получается теплая: на 3-5 градусов выше средних многолетних значений. Однако показания термометров продолжат уменьшаться и ночи все равно будут прохладными - 4-9 градусов. Утром люди это почувствуют", - сказала она.

Специалист отметила, что сентябрь в целом оказался достаточно теплым на большей части европейской территории России, кроме нескольких регионов. Она напомнила, что в пятницу будет день осеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи сравняется.

"Солнце уйдет в южное полушарие, и у нас изменится тепловой баланс: днем воздух будет прогреваться меньше, чем охлаждаться ночью. Световой день будет уменьшаться, а ночи становиться все более прохладными", - сказала Макарова.