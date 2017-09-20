Путин: для повышения МРОТ есть необходимые возможности

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Российское правительство должно отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил Владимир Путин на встрече с руководителем общественной организации "Опора России" Александром Калининым. Президент России также пообещал, что власти обязательно повысят размер МРОТ.

Владимир Путин в среду на встрече с руководителем общественной организации "Опора России" Александром Калининым сообщил, что власти повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

"Мы обязательно все равно это сделаем. Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно. Мы жили в таких условиях, когда не было возможности решить эту задачу. Теперь, несмотря на все сложности, все-таки экономика растёт", - сказал Путин.

Калинин со своей стороны отметил, что увеличение МРОТ может повысить размер налоговых и других выплат для предпринимателей. Он предложил убрать связь между этими показателями.

"Конечно, таким способом нужно делать, чтобы не навредить в данном случае тем людям, которые сами зарабатывают и ещё рабочие места создают. Поэтому это тоже возможно. Правительство обязательно тоже эту задачу сформулирует, доработайте с ними. Я имею в виду оторвать прямую связь уплаты взносов от величины МРОТа", - приводит слова Путина ТАСС.

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