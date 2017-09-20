Один человек погиб при пожаре в квартире в центре Москвы

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Пожарные потушили возгорание в квартире дома на Шмитовском проезде в Москве. В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал. Из огня спасены пять человек, в том числе, ребенок.

Один человек погиб и еще один пострадал при пожаре в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГУ МЧС России по столице.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание в жилом помещении дома №8 на Шмитовском проезде. Им удалось спасти пятерых, в том числе, ребенка.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.